SINTERO firma parceria com o Ifro no Projeto “Mulheres na Política x Política para Mulher: Avanços e Desafios”

O SINTERO – Regional Café em parceria com o Instituto Federal de Rondônia – Campus Cacoal firmou parceria para promover o Projeto “Mulheres na Política x Políticas para Mulheres: Avanços e Desafios”, que tem como objetivo impulsionar ações de educação e formação política de incentivo à maior participação política das mulheres. Através de lives divulgadas pelo canal do Youtube do sindicato, o Projeto contará com participação de lideranças femininas que irão debater e contribuir com a emancipação feminina.

A atividade será desenvolvida através de cursos, contendo treze módulos com atividades remotas e discussões para complementar a formação. A live de abertura ocorrerá no dia 04 de maio, às 19h, através do link: https://www.youtube.com/watch?v=Ed6yzNfn3To. Após a mesa de abertura haverá um debate com as professoras Hildete Pereira de Melo e Laelba Batista.

De acordo com o coordenador do Projeto professor Marcilei Serafim Germano e o colaborador professor Marco Aurélio Nunes de Barros, o público-alvo são lideranças femininas, mulheres dos partidos políticos, do movimento social e sindical e das comunidades em geral, incluindo jovens, negras, periféricas, LGBTQIA+, indígenas, entre outros.

Para a presidenta do Sintero, Lionilda Simão, a iniciativa tem um papel muito importante no fortalecimento da participação feminina nas candidaturas políticas em todos os municípios do Estado. “Muitas mulheres ainda têm dificuldades de ocupar cargos de poder, serem eleitas ou terem voz ativa nas tomadas de decisões políticas. Isso acontece devido à exclusão histórica das mulheres na política e que reflete até hoje no nosso cenário de baixa representatividade feminina nos governos Municipais, Estaduais e Federal”, comentou Lionilda Simão.

O Sintero ressalta que as lives ocorrerão quinzenalmente e terão duas horas de duração. Por isso, informa que todos os materiais de divulgação e links serão disponibilizados em todas as suas redes sociais com antecedência.

Sintero