Sintero firma parceria com Universidade para oferta de cursos de Mestrado e Doutorado aos filiados e dependentes O convênio firmado visa garantir que os trabalhadores e trabalhadoras em educação tenham acesso à especialização com desconto de 50% nos valores das mensalidades dos cursos.

O Sintero firmou parceira com a Universidade Estácio de Sá para que sejam ofertados cursos de Mestrado e Doutorado em Educação, Administração e Desenvolvimento Empresarial e Direito com valores promocionais para servidores ativos e inativos, que são filiados ao Sintero, bem como aos seus dependentes.

O convênio firmado visa garantir que os trabalhadores e trabalhadoras em educação tenham acesso à especialização com desconto de 50% nos valores das mensalidades dos cursos. No primeiro semestre, serão ofertadas disciplinas isoladas e, a partir do segundo semestre, será realizado um processo seletivo para que deem continuidade ao curso através das turmas regulares. É importante ressaltar que ao longo do curso, os estudantes terão três encontros presenciais no campus da Universidade, na cidade do Rio de Janeiro.

Para obter mais informações sobre o convênio, os interessados podem entrar em contato com o secretário de Organização do Sintero, José Augusto Neto, pelo número (69) 99984-4161 ou pelo email [email protected]

assessoria