SINTERO informa que manterá atendimento presencial suspenso devido ao aumento do número de casos e óbitos da Covid-19 em Rondônia

O Sintero, pensando na saúde e bem-estar dos trabalhadores em educação, diretores e colaboradores, informa que manterá o seu atendimento presencial suspenso temporariamente, devido ao aumento do número de casos e óbitos da Covid-19 em Rondônia.

Recentemente, com afrouxamento das medidas de isolamento social, o Sintero foi surpreendido com casos de infecção de funcionários e diretores nas instalações da entidade. Portanto, para evitar que essas situações se tornem recorrentes, o sindicato limitará o contato com os filiados e filiadas por meio de um plantão de atendimento remoto, que funcionará de segunda a sexta-feira, das 08h até às 14h.

Em casos de dúvidas e emergências, os servidores devem entrar em contato através do telefone (69) 3217-8600 ou diretamente com os Diretores da Executiva e Regionais do Sintero, por meio dos números disponíveis em: http://sintero.org.br/page/diretoria. Os filiados (as) também poderão tirar dúvidas, pedir esclarecimentos e encaminhar documentos referentes aos processos judiciais impetrados pelo sindicato, quando for solicitado, através do e-mail [email protected]

Mais uma vez, o Sintero reforça o pedido para que os filiados (as) fiquem em casa e não se desloquem até a Sede Administrativa, para evitar possíveis transtornos, visto que as portas do sindicato estarão fechadas e o acesso às instalações estará restrito aos funcionários e diretores de plantão no atendimento remoto.

O Sintero reitera que todas as medidas necessárias para evitar a propagação do vírus estão sendo feitas, inclusive com a sanitização de todos os espaços físicos da entidade. Desde já, o Sintero agradece a compreensão de todos.

Via assessoria/Sintero