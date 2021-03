Sintero orienta quanto ao recadastramento dos servidores estaduais

O Sintero, atento às demandas dos trabalhadores em educação, faz orientação quanto aos procedimentos que devem ser efetuados pelos servidores em razão do recadastramento.

Conforme determinação da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), os servidores devem fazer o recadastramento anual no mês de seu aniversário, encaminhando a documentação exigida para processamento das informações. Lembrando que a data limite para atualização é até o dia 24 de cada mês.

Ocorre que, em algumas situações, os servidores foram reprovados na análise ou encontram-se no status pendente pelo Sistema de Autenticação do Estado de Rondônia (Sauron). Portanto, baseado na informação do banco de dados, tiveram seu salário bloqueado.

Para efetuar o desbloqueio, o Sintero orienta aos servidores para que entrem no portal https://sauron.sistemas.ro.gov.br/Autenticacao/Informacional e refaçam o procedimento novamente. É importante destacar que os documentos devem ser enviados em formato de imagem legível e sem rasuras. Por fim, também será solicitada uma imagem “selfie” do servidor segurando documento com foto, para garantir que as informações foram repassadas pelo próprio interessado.

Mesmo realizando o processo, o servidor deve acompanhar sua situação através do endereço eletrônico https://portaldoservidor.sistemas.ro.gov.br/, para garantir que não há pendências para serem resolvidas. Após aprovação, o servidor terá seu salário desbloqueado em até 72 horas, de acordo com o setor de Recursos Humanos da Seduc.

Para agilizar a questão, o Sintero disponibiliza o contato do responsável por efetivar a aprovação do recadastramento, através do número: (69) 99288-2759.

Em caso de dúvidas, os filiados também poderão entram em contato com o plantão de atendimento do Sintero, que funciona por meio do telefone 3217-3350 ou pelo e-mail [email protected]

Sintero