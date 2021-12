SINTERO participa de mobilização em Brasília contra a retirada de direitos que desvalorizam a educação pública A mobilização reuniu representantes sindicais de diversas localidades do país e teve como principal objetivo impedir que as propostas tenham aval do parlamento federal

Copartilhe

A mobilização reuniu representantes sindicais de diversas localidades do país e teve como principal objetivo impedir que as propostas tenham aval do parlamento federal