Sintero reitera oferta para que instalações da Sede Social sejam utilizadas no combate à pandemia da Covid-19

O Sintero reiterou sua oferta ao Governo de Rondônia e ao município de Porto Velho, através dos ofícios nº 080 e nº 081, para que as instalações da Sede Social sejam utilizadas no combate à pandemia da Covid-19. Com o espaço disponibilizado pelo sindicato, o Poder Público poderá inclusive amparar as pessoas que se deslocam até a capital rondoniense para efetuar o tratamento contra o vírus e/ou para transformar em um dos postos estratégicos para vacinação.

A sede social do Sintero foi reinaugurada em novembro de 2019, após passar por um período de reforma e ampliação. A estrutura conta com alojamentos equipados com novos móveis e modernos banheiros. Também possui refeitório, cozinha moderna, nova cantina, salão de jogos, play ground, quadra de tênis, campo de futebol, além de salas que poderão ser utilizadas para tratamento médico.

Neste momento crítico da pandemia do coronavírus no Estado, o Sintero manifesta sua solidariedade aos que perderam seus entes queridos e reitera que além de sua atuação sindical coloca-se à disposição para contribuir socialmente, ofertando assim, os espaços físicos da Sede Social da entidade.

Fonte: Sintero