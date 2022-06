SINTERO, Sindeprof e Sinprof convocam professores municipais de Porto Velho para dia de Paralisação em defesa do Piso do Magistério

A convocatória dos sindicatos se dá em virtude da deliberação feita em assembleia do dia 25/05 pela categoria de professores em paralisar as atividades educacionais nos dias 03 e 08 de junho, para reivindicação da correta implantação do percentual do Piso do Magistério de 2022. No primeiro dia de paralisação (03/06), a concentração será na Sede Administrativa do Sintero, a partir das 08h. A atividade visa pressionar a Prefeitura de Porto Velho e a Secretaria Municipal de Educação (Semed), a dialogar com os representantes da categoria para que cumpram as disposições da Lei Federal nº 11.738/2008 e do Plano de Carreira Municipal (Lei nº 360/2009).

O movimento prevê a suspensão das atividades educacionais em todas as escolas do município. A paralisação foi motivada pelo fato da Semed anunciar que implantaria o Piso quando, na prática, apenas fez a complementação dos valores. Ou seja, não fez a atualização de 33,24% no início de carreira e incidindo nas progressões funcionais da categoria. Tal ação gerou revolta aos professores e professoras.

A categoria se concentrará na Sede Administrativa do Sintero e, posteriormente, será feito uma caminhada pelas ruas de Porto Velho até o prédio da Prefeitura.

O Sintero, Sindeprof e Sinprof convocam a categoria para que faça parte do movimento e incentive que todos (as) os (as) companheiros (as) dos seus respectivos locais de trabalho estejam engajados nesta luta coletiva.

