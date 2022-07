Sintero solicita providências à Seduc quanto à disseminação da Covid-19 nas escolas

O Sintero encaminhou ontem (30/06), o ofício nº 240/2022 à Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), questionando quais providências estão sendo tomadas em relação as escolas quanto ao aumento de casos da Covid-19 em Rondônia nos últimos dias. Diariamente, o Sintero tem recebido denúncias de casos de infecção tanto de trabalhadores em educação quanto de estudantes nas escolas.

A Agevisa divulgou no boletim do dia 28/06, que nas últimas 24 horas foram registrados 1.141 novos casos de Covid-19 no Estado. O boletim apontou ainda que sete pessoas morreram em decorrência da Covid nos últimos dois dias, causando alerta quanto a nova onda de transmissibilidade do vírus.

O Sintero questiona quais as medidas de segurança e saúde estão sendo adotadas para impedir que a infecção em massa ocorra nos espaços escolares. Além disso, indaga qual o protocolo está sendo utilizado nos casos de suspeita ou quando um dos familiares da comunidade escolar apresenta-se positivado pelo vírus.

“Queremos garantir que a comunidade escolar tenha sua saúde e segurança preservadas. Por isso, reivindicamos que providências sejam tomadas conforme protocolo sanitário”, disse Dioneida Castoldi, presidenta do Sintero.

VEJA O OFÍCIO ABAIXO:

https://sintero.org.br/downloads/oficio-240-dissiminacao-de-covid-19-nas-escolas.pdf

assessoria