Sipam alerta para baixa umidade do ar em RO; veja a previsão

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que o tempo quase não muda e será mais um dia de muito sol e pouca variação de nebulosidade em todo o estado de Rondônia, inclusive na Capital.

A previsão é de mais um dia de céu variando de claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuvas.

As condições meteorológicas continuam favoráveis para baixa umidade relativa do ar, em todo o estado de Rondônia e, na região central e Sul do Estado deve alcançar níveis próximos a 20%, no período da tarde, o que é considerado pela Organização Mundial de Saúde como estado de alerta.

Via Sipam/RO