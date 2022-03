Sistema Diretivo do SINDSEF-RO delibera temas importantes e tem participação inédita de representantes dos órgãos Pela primeira vez na história do Sindsef/RO, uma reunião do Sistema Diretivo contou com a participação de representantes da direção dos órgãos federais

Pela primeira vez na história do Sindsef/RO, uma reunião do Sistema Diretivo contou com a participação de representantes da direção dos órgãos federais

Nos dias 10, 11 e 12 de março, a Diretoria Executiva, dirigentes das 20 Coordenações Regionais e representantes do Conselho Fiscal e Comissão de Ética, que formam o Sistema Diretivo do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO, estiveram reunidos em Porto Velho para deliberar sobre temas importantes para toda base sindical e atualizações de conjuntura nacional e de demandas judiciais, entre outras pautas.

Na oportunidade, Diretoria e Coordenações informaram sobre as atividades e demandas. Um vídeo institucional foi divulgado com um balanço das principais atividades desempenhadas pela Diretoria Executiva, nos meses de janeiro e fevereiro deste ano.

PARTICIPAÇÕES INÉDITAS APROXIMA SINDSEF DE AUTORIDADES

Pela primeira vez na história do Sindsef/RO, uma reunião do Sistema Diretivo contou com a participação de representantes da direção dos órgãos federais que compõem a maior base filiados do sindicato. A convite da Diretoria, estiveram presentes e respondendo às perguntas dos coordenadores, o Chefe da DIGEP, João Bosco Costa, o superintendente estadual do Ministério da Saúde, Irgo Mendonça e o superintendente estadual da Funasa, João Marcos de Siqueira.

ATENDIMENTO DIGEP

Na manhã do dia 10, o Sistema Diretivo recebeu o Chefe da DIGEP, João Bosco Costa que afirmou se sentir honrado pelo convite, pois sabe da importância do sindicato para o servidor público. Ele falou dos desafios para melhorar o atendimento na DIGEP, do retorno de atendimento presencial por agendamento, do déficit de servidores públicos no órgão para atender a demanda e da dificuldade que os servidores enfrentam para utilização da tecnologia de informação, a exemplo do cadastro nos aplicativos do Governo Federal. Considerou que se faz necessário que o Governo do Estado disponha de um espaço para o servidor da transposição, para atender diversos problemas, desde a certificação, a progressão e a aposentadoria, pois toda fonte de informações está de posse do estado.

MINISTÉRIO DA SAÚDE E FUNASA

A tarde dia 10, os dirigentes interagiram com os superintendes da Funasa, João Marcos de Siqueira e do Ministério da Saúde, Irgo Mendonça que responderam dúvidas sobre temas relacionados a retirada de planos econômicos do contracheque dos servidores, aposentadoria especial, insalubridade e a recente Nota técnica do Ministério da Economia sobre CTC-INSS e outros.

O superintendente da Funasa, João Marcos destacou a importância dos servidores, por meio do sindicato, organizarem as demandas para que cheguem nas pessoas certas e sejam atendidas. Nesse sentido, colocou o nome à disposição para contribuir com o sindicato.

Irgo Mendonça, superintendente do MS, destacou a importância de estar mais próximo dos servidores e anunciou que o projeto RH Itinerante com apoio das Coordenações Regionais do Sindsef/RO, a partir do mês de abril. Informou que implantou uma triagem de ligações para dar retorno às solicitações de informações aos servidores.

CAMPANHA SALARIAL 2022

O Sistema Diretivo foi informado sobre a conjuntura nacional e a convocação da CONDSEF para mobilização da base com ato a ser realizado na próxima quarta-feira, dia 16 de março, em todas as Coordenações Regionais para divulgação de informes e preparativo da greve geral, que terá início a partir do dia 23 de março.

ELEIÇÃO SINDSEF

Outro ponto de pauta abordado na reunião do Sistema, foi a definição do dia 30 de setembro para a realização do processo eleitoral do Sindsef/RO, que vai escolher os representantes para a gestão 2023-2025.

SINDSEF DIGITAL

Outro destaque do Sistema Diretivo foi a apresentação da nova ferramenta tecnológica que passará a ser utilizada no Sindsef/RO, trata-se do projeto Sindsef Digital, que implantará na Sede Administrativa e nas Coordenações Regionais o “PING” – Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Processo nas Nuvens.

A iniciativa da Diretoria Executiva de adotar o sistema digital, diminuindo a utilização de papel e facilitando o envio e recebimento de processos, com total transparência, foi bastante elogiada pelos membros do Sistema Diretivo.

FUNCIONÁRIOS PARTICIPAM DE CURSO

A manhã de sábado, dia 12, foi totalmente dedicada à apresentação das ferramentas e explicação sobre o funcionamento da plataforma PING aos funcionários de Porto Velho e municípios. Muitas dúvidas foram esclarecidas pelo gestor de projetos de tecnologia da PING, Bruno Pinheiros e também houve a oportunidade de os funcionários contribuírem com informações para adaptar a plataforma digital à realidade do Sindsef/RO.

Assessoria