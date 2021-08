Sob comando de Fux, judiciário promove desmonte da segurança jurídica e gera preocupação em investidores Além da interferência de Fux, outro detalhe chama a atenção neste caso específico, o Banco Itaú não comunicou o mercado, nem seus acionistas sobre a perda do processo. Por lei, o banco deveria informar a todos, pois o que vem segurando o calote é apenas a decisão ilegal do ministro

Via Alan Alex / PainelPolítico

Reportagem da Folha de São Paulo publicada nesta quinta-feira, 26, mostra que as decisões controversas que o Supremo Tribunal Federal vem tomando nos últimos anos está provocando insegurança em investidores e criando sérios problemas. E um dos maiores responsáveis é o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, que incrivelmente anda proferindo palestras sobre ‘’segurança jurídica e democracia”, conforme fará hoje, em evento promovido pela XP Investimentos.

PAINEL POLÍTICO tem recebido emails sobre o calote que vem sendo promovido pelo Banco Itaú, através do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) graças a uma decisão ilegal do ministro Luiz Fux, tomada em setembro do ano passado, quando interviu em uma ordem de bloqueio contra o banco, na condição de corregedor interino do CNJ, um órgão que não tem competência para atuar em processos judiciais.

Leitores querem uma explicação do ministro, e do Banco Itaú, que manobrou através do CNJ, para não pagar R$ 2,09 bilhões a um acionista em um processo que se arrasta há 19 anos na justiça do Pará. A ação transitou em julgado, e em fase de liquidação, a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos determinou o bloqueio do valor, à época, calculado em R$ 2,09 bi. Atualmente as ações estão valendo menos, provocando um prejuízo de mais de R$ 580 milhões ao acionista, graças a interferência de Fux, que foi contrário a toda jurisprudência do Supremo e à própria Constituição.

Além da interferência de Fux, outro detalhe chama a atenção neste caso específico, o Banco Itaú não comunicou o mercado, nem seus acionistas sobre a perda do processo. Por lei, o banco deveria informar a todos, pois o que vem segurando o calote é apenas a decisão ilegal do ministro.

Os bancos, em tese, deveriam ser fiscalizados pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), e pelo Banco Central, mas o Itaú, por ser um dos maiores players do setor financeiro, segue impune, promovendo calotes e agora patrocinando um dos maiores escândalos envolvendo o judiciário brasileiro, promovendo a insegurança jurídica e a desconfiança de investidores.

Com risco de calote tão evidenciado, nenhum investidor sério vai colocar dinheiro em um país cujo presidente da mais alta Corte de Justiça, desrespeita abertamente a Constituição e a própria jurisprudência, ao interferir através de um órgão, cujas competências se restringem a questões administrativas, sob a alegação de uma inexistente ‘tese aberta’.

Se de um lado Fux agrada o Banco Itaú, por outro, arrebenta com a segurança jurídica que garantiria a entrada de dinheiro novo no mercado. O que o Itaú e Fux estão fazendo, é praticamente um crime de lesa-pátria, pois coloca em risco toda a estrutura do Poder Judiciário, principal pilar da estrutura organizacional do Estado Brasileiro. E pior, trata-se de uma decisão ilegal, que nunca algum ministro havia ousado tomar. Entenda os detalhes do caso mais abaixo.

