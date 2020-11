Sobe para 37 número de mortos em acidente entre ônibus e caminhão em SP

Um acidente entre um ônibus e um caminhão provocou ao menos 37 mortes e deixou 14 pessoas gravemente feridas na manhã desta quarta-feira (25/11), na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, entre Taguaí e Taquarituba, no interior de São Paulo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária de Piraju (SP) foram chamadas para atender a ocorrência. Os veículos bateram no km 172 em Taguaí. A rodovia precisou ser interditada para atendimento da ocorrência.

Os feridos foram levados para hospitais de Taguaí, Fartura e Taquarituba. As informações iniciais dos bombeiros, no local do acidente, são de que o ônibus levava funcionários de uma empresa de têxtil.

Coordenadores da Santa Casa de Taquarituba informaram que seis feridos em estado grave foram levados para a unidade.

A Santa Casa de Taguaí confirmou que foram abertas transferências de pacientes para unidades de saúde de Avaré e Botucatu para tratar os casos mais graves.

Em entrevista à CNN Brasil, o tenente Alexandre Guedes, porta-voz da Polícia Militar de São Paulo (PMSP), afirmou que essa foi “a maior ocorrência em número de óbitos neste ano”, no estado.

Ele também disse que, no momento, as equipes fazem esforços para retirar as vítimas que estão presas às ferragens. Contudo, o número total de envolvidos ainda é indeterminado.

“São imagens chocantes. Um impacto violento. Provavelmente não teve chance de frenagem. O esforço inicial é prestar socorro às vítimas”, afirmou o tenente Guedes.

A reportagem do Metrópoles entrou em contato com a empresa de ônibus Star Turismo, que levava as vítimas, mas não teve retorno até a publicação desta reportagem.

Por meio de nota, o governo paulista informou que “as polícias Civil e Militar estão empenhadas no atendimento às vítimas”. “Foi solicitada perícia para o local dos fatos e as vítimas sobreviventes estão sendo socorridas a hospitais da região”.

