Sobrinha de Eduardo Galvão, Larissa Erthal faz homenagem emocionante ao tio

A morte do ator Eduardo Galvão aos 58 anos, vítima da Covid-19, enlutou a classe artística na noite dessa segunda-feira (7/12). Sobrinha dele, a apresentadora da Band Larissa Erthal escreveu um texto emocionante para homenagear o tio.

“Se trabalho na TV, é por causa do meu tio, Eduardo Galvão. Eu olhava para tela e via ele lá. E, daqui a pouco, via ele sentado do meu lado no sofá da casa da minha vó. E eu não entendia como. Mas achava mágico! E ele me falava que eu tinha que achar, atrás da TV, a portinha que tinha para entrar, que a gente diminuía e conseguia ficar lá dentro. Passei muito tempo procurando, e achei.

Primeira vez que entrei num estúdio foi com ele. Me levou pra assistir a gravação da Escolinha do Professor Raimundo; ele iria participar naquele dia. E, depois, Caça Talentos e muitas outras novelas… Ele me incentivava sempre.

Dizia para estudar, que era a melhor forma de conseguir meu espaço. E ficou muito feliz na minha estreia na Band. Assistiu, me ligou e depois mandou uma mensagem linda. Estava sempre incentivando.

Antes disso, fez da minha juventude uma época muito especial. Me levou na minha primeira micareta, meu primeiro trio, conseguia todas as festas pra mim. Porque todo mundo fazia questão da presença feliz dele, do sorrisão dele.

E eu que me dava bem com isso. Só tinha um acordo: ‘Pô, Lala, não me chama de tio aqui não. Tá queimando meu filme com as gatinhas!’, falava ele rindo. E todo mundo mais ainda. Se sou apaixonada pelo Carnaval de Salvador, também é por causa dele.

Estávamos, inclusive, combinando dele ir comigo e meu marido pro próximo Band Folia. Não deu tempo. E nem de me ver grávida. Sinto muito que a Malu, minha filha, e a Lara, minha sobrinha, não vão ter a animação e alegria da presença dele ao longo da vida como eu e Mari tivemos. Um pai muito parceiro pra minha prima e um tio muito amigo pra mim. Obrigada por tudo”.

Eduardo Galvão ficou uma semana internado com Covid-19 na UTI do Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O artista havia sido hospitalizado no último dia 28 de novembro. Na ocasião, estava com 50% de comprometimento dos pulmões. O quadro de Eduardo piorou, e ele foi intubado na terça-feira passada (1º/12).

“Meu pai precisou ser intubado, mas, no momento, está estável, com os rins funcionando bem, a pressão arterial estabilizada e os pulmões descansando para desinflamar como tem que ser. E está descansando, o que vai fortalecê-lo com certeza”, havia dito a filha de Eduardo, Mariana Galvão.

A última novela de Eduardo foi Bom Sucesso, em 2019, na qual interpretou o dr. Machado. Na Globo, o ator era conhecido por trabalhos como o infantil Caça Talentos (1996), ao lado de Angélica, e tramas como Despedida de Solteiro (1992), Porto dos Milagres (2001) e O Beijo do Vampiro (2002).

