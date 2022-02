Sobrinho de Barroso, que advoga para Banco Itaú, mentiu para a justiça no caso do calote bilionário; entenda

Sobrinho de Barroso, que advoga para Banco Itaú, mentiu para a justiça no caso do calote bilionário; entenda

O advogado do Banco Itaú e Itaú Corretora S/A, Rafael Barroso Fontelles, sobrinho e herdeiro do escritório de advocacia do ministro Luís Roberto Barroso, mentiu ao Tribunal de Justiça do Pará ao declarar, através de e-mail, que havia sido feito um bloqueio de pouco mais de R$ 2 bilhões em suas contas para garantir o pagamento de um processo em fase de execução.

E a falsa informação foi usada como base para uma reclamação feita pela instituição ao Conselho Nacional de Justiça contra a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém (PA). Por conta da chicana dos advogados do banco, o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, atuando como corregedor interino do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), determinou que a magistrada se abstivesse de promover qualquer ato processual na ação movida por um acionista contra a instituição bancária. Fux ainda cometeu uma ilegalidade, ao cassar a decisão da magistrada, indo contra os limites impostos ao CNJ pela Constituição e pela própria jurisprudência do Supremo.

Matéria original:

https://politico.painelpolitico.com/sobrinho-de-barroso-que-advoga-para-banco-itau-mentiu-para-a-justica-no-caso-do-calote-bilionario-entenda/

Painel Político, Alan alex