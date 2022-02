Sociedade cobra providências sobre caso Itaú que envolve Fux e escritório da família Barroso em calote escandaloso via CNJ

Mais de 130 mil pessoas já assistiram aos vídeos que mostram, em detalhes, o escandaloso caso que envolve o Banco Itaú, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o escritório de advocacia da família do também ministro Luís Roberto Barroso, a BFBM Advogados, que representa o banco.

Num dos vídeos, postado no final de novembro do ano passado, os usuários do YouTube, escandalizados, cobram providências contra a atuação dos ministros no caso. Vários pedem o afastamento dos magistrados e a maioria fala em fechar as contas no banco. Outros cobram a segurança jurídica e criticam os riscos, “esse tipo de desfecho cria uma instabilidade e descrédito no mercado de ações e na bolsa de valores, instabilidade jurídica e desconfiança”, disse um usuário.

Autor: Alan Alex, Painel Político