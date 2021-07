Solidariedade ingressa ação judicial contra aumento abusivo de energia elétrica

O partido Solidariedade – presidido em Rondônia pelo ex-governador Daniel Pereira –

protocolou ação judicial contestando o aumento da tarifária de energia elétrica em Rondônia,

autorizado recentemente pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Eletrica.

A Ação Civil Pública (ACP) 1010052-57.2021.4.01.4100 alega que não há razões que justifiquem

a majoração da bandeira tarifária na atual situação. A peça foi inspirada em uma mesma Ação

Civil Pública, de autoria do Governo do Estado do Pará.

“Não é exagero afirmar que Rondônia e Pará são os maiores estados produtores de energia fora

do centro sul do país e merecem ser tratados de maneira diferenciada nesta questão”, disse

Daniel Pereira.

Quando do advento da construção dos dois projetos de Usinas Hidrelétricas do Rio Madeira,

Santo Antônia e Jirau, restou consignado que seis turbinas dos projetos seriam dedicadas

exclusivamente para o consumo de Rondônia e Acre.

A autorização da implantação de tais turbinas foi viabilizada pela Lei Complementar 974/18,

assinada pelo então Governador do estado de Rondônia Daniel Pereira, autor da presente ACP.

“Houve um empenho de nossa parte pois entedemos a relevância do pleito e, passado algum

tempo, estamos justamente reivindicando os benefícios dessa produção de energia,

combatendo essa bandeira vermelha, que pode penalizar milhares de famílias em Rondônia e

Acre”, pontuou Pereira.

Entre outras razões, a ACP sustenta que não há que se justificar o aumento tarifário em razão

do baixo nível dos reservatórios, o que, de nenhuma maneira, pode ser considerado como

argumento válido para abusos, uma vez que os rios da região, sobretudo o volumoso Rio

Madeira, tem mantido seu nível em mais alta cota, especialmente nos últimos meses.

Espera-se então que a bandeira tarifária cobrada aos consumidores de Rondônia e Acre continue

sendo praticada de maneira coerente com as iniciativas que viabilizaram o aumento da

produção de energia enviado ao centro sul do país, beneficiando a região produtora de tal fonte.

Assessoria