Sputnik V: laboratório lamenta infecção de presidente da Argentina

O Centro Gamaleya de Microbiologia e Epidemiologia do Ministério da Saúde da Rússia, laboratório russo criador da vacina Sputnik V contra a Covid-19, lamentou, neste sábado (3/4), que o presidente da Argentina, Alberto Fernández, tenha testado positivo para a doença.

Fernández já havia tomado as duas doses do imunizante. Mesmo assim, anunciou em suas redes sociais ter sido diagnosticado com a doença por meio de um teste rápido feito logo após sentir febre e uma leve dor de cabeça.

Ao se solidarizar com Fernández, o laboratório assegurou que a vacinação tem eficácia de 100% contra casos graves e que, por isso, é garantida uma rápida recuperação e sintomas leves.

“Estamos tristes em ouvir isso. O Sputnik V é 91,6% eficaz contra infecções e 100% eficaz contra casos graves. Se a infecção for confirmada, a vacinação garante uma recuperação rápida e sem sintomas graves ”, escreveu. “Desejamos a ele uma recuperação rápida!”, acrescentou.

O mandatário espera o resultado de um PCR para confirmar a doença.

Neste sábado. Fernández agradeceu mensagens de presidentes de países da América Latina, como Rafael Correa, do Equador; Francisco Sagasti, do Peru; Mario Abdo, do Paraguai; Diaz Canel, de Cuba; Lopez Obrador, do México; Sebastian Piñera, do Chile, entre outros.

Ele citou também mensagem do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.

