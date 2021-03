STF abre sessão que julga suspeição de Moro no caso Lula; acompanhe.

A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julga, nesta terça-feira (9/3), o habeas corpus da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a suspeição do ex-juiz Sergio Moro. O caso foi levado ao colegiado após decisão do ministro Gilmar Mendes, presidente da Turma.

Acompanhe ao vivo:

Até o momento, o placar está em 2 a 0 contra Lula: no começo da análise, em dezembro de 2018, os ministros Cármen Lúcia e Edson Fachin votaram contra o pedido de suspeição.

O recurso, um habeas corpus, foi movido pela defesa do ex-presidente. Ao alegar a suspeição de Moro, os advogados querem que a Justiça reconheça que o ex-juiz não foi imparcial nos processos e que, por isso, as condenações contra Lula deveriam ser revertidas, e as provas, anuladas.

A expectativa é de que os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski sejam a favor da suspeição de Moro. A dúvida, no entanto, é sobre como se posicionará o ministro Nunes Marques. Indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) – adversário de Lula –, Marques pode acabar por decidir contra o ex-presidente.