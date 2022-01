STF institui programa para prevenir e punir irregularidades e desvios éticos; e quem vai punir desvios de ministros?

O Supremo Tribunal Federal (STF) instituiu, por meio de resolução publicada na última sexta-feira (7), o Programa de Integridade. A iniciativa, em tese, permitirá a utilização e a abordagem sistêmica de vários instrumentos de gestão e controle, que passam a ser vistos em conjunto (leia a íntegra da Resolução 757/2021).

Segundo o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, os riscos de integridade existem nas interações entre o setor público e o setor privado, a sociedade civil e os indivíduos em várias etapas do processo decisório, especialmente em projetos de larga escala, particularmente vulneráveis à corrupção e à má gestão.

Os objetivos incluem o aprimoramento dos controles internos relativos à integridade nas unidades do Tribunal e o incentivo ao uso adequado dos canais de denúncia e representação sobre eventuais desvios éticos, irregularidades administrativas e condutas ilícitas.

O programa visa, ainda, definir as hipóteses de conflito de interesses e nepotismo, fomentar a transparência em relação aos temas sob a responsabilidade do STF e compilar os casos de quebra de integridade evidenciados em processos de avaliação da ética, processos disciplinares e de responsabilização.

E quando falamos de conflitos de interesses e quebra de integridade, como isso vai se aplicar a casos envolvendo os próprios ministros, como o escandaloso episódio com o sobrinho de Luís Roberto Barroso que representa o Banco Itaú e apresentou uma denúncia distorcida contra a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, para aplicar um calote de R$ 2,09 bilhões em um acionista do banco?

O conflito de interesses é claro, por mais que tentem justificar por meio de supostas ‘legalidades’. Luiz Fux jamais iria interferir ilegalmente na decisão da magistrada se o advogado não fosse sobrinho de Luís Roberto Barroso. O ministro desrespeitou a Constituição e toda a jurisprudência do Supremo para atender um pedido claramente sem fundamento, que seria imediatamente arquivado por qualquer outro conselheiro.

Quem quiser assistir o início desse julgamento bizarro, pode conferir mais abaixo, e percebam o constrangimento do conselheiro Mário Guerreiro, que diverge do juridiquês rebuscado de Fux que faz malabarismos para justificar sua decisão.

O tal Programa de integridade deveria ser aplicado em casos envolvendo ministros e seus parentes. O judiciário precisa ser passado a limpo. Tomara que isso aconteça a partir da saída de Fux do comando do STF, em setembro. Já vai tarde, e quando sair de vez do STF, não vai deixar saudades e vai cair no limbo do esquecimento, para onde vão todos que vilipendiaram a justiça.

“Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.

