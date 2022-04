STF retoma julgamento de ‘pauta verde’ com marcha de indígenas na Esplanada Do lado de fora da Suprema Corte, que julga um pacote de ações visando coibir o desmatamento na Amazônia, milhares de indígenas protestam na Esplanada dos Ministérios

O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta os julgamentos da chamada ‘pauta verde’. O lado de fora, na Esplanada dos Ministérios, indígenas marcham pedindo pela demarcação de terras e contra projetos que tramitam no Congresso Nacional, como a PL nº 490/2007, o chamado “Marco Temporal”

Segundo as lideranças dos protestos, mais de 6 mil indígenas de 176 povos diferentes vieram para a edição de 2022 do Acampamento Terra Livre. Os indígenas marcham com trajes e adereços da própria cultura, cantam cantos nativos junto a instrumentos musicais. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) faz a segurança e controle da multidão.

Veja a matéria e o vídeo: https://brasiliaovivo.com/df/2022/04/06/stf-retoma-julgamento-de-pauta-verde-com-marcha-de-indigenas-na-esplanada/

O Supremo já iniciou o julgamento de duas ações em conjunto – uma que pede que a União e os órgãos e as entidades federais competentes executem, de maneira efetiva, o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia e a outra que afirma que há omissão inconstitucional do presidente da República e do Ministério do Meio Ambiente em coibir o avanço do desmatamento na Amazônia.

