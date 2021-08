Substituto do sal pode prevenir derrame e ataque cardíaco

Trocar o sal por um substituto pode prevenir milhares de ataques cardíacos e derrames a cada ano, diz um novo estudo feito na China e publicado no New England Journal of Medicine.

A pesquisa observou mais de 20.000 pessoas que já haviam sofrido um derrame ou tinham mais de 60 anos e sofriam de pressão alta. Metade do grupo foi solicitada a usar um substituto do sal contendo 70% de cloreto de sódio e 30% de cloreto de potássio por cinco anos. Os outros participantes continuaram usando sal comum, que é 100% cloreto de sódio.

Os cientistas descobriram que aqueles que usam o substituto do sal têm cerca de 14% menos probabilidade de ter um derrame ou ataque cardíaco.

Os substitutos, que têm gosto de sal normal, foram anteriormente associadas à redução da pressão arterial. Mas a nova pesquisa é a primeira a associá-los a um risco reduzido de derrames e ataques cardíacos.

Especialistas de cardiologia elogiaram o estudo como um ‘lembrete útil’ sobre os benefícios de reduzir o consumo de sal, mas alertaram que a pesquisa foi feita com pessoas que vivem em aldeias rurais na China. Os resultados podem não ser aplicáveis a outros lugares do mundo com diferentes costumes de alimentação

Os aldeões chineses normalmente cozinham do zero, o que significa que precisam adicionar sal, e não consumem muitos alimentos processados com excesso de sódio. No entanto, os pesquisadores insistiram que “milhões de vidas seriam salvas por esta abordagem simples”.

Os resultados mostraram que houve 29,14 derrames por 1.000 pessoas/ano entre aqueles que ingeriram os substitutos do sal, em comparação com 33,65 para aqueles que ingeriram sal comum.

Para ataques cardíacos, houve 49,09 por 1.000 pessoas/ano entre aqueles que fizeram a substituição e 56,29 para aqueles que continuaram com o sal.

O professor Bruce Neal, do George Institute for Global Health em Sydney e que liderou o estudo, disse ao The Times: “Se você substituísse todo o sal nas prateleiras dos supermercado por substitutos, você evitaria milhares de derrames e ataques cardíacos todos os anos – isso é seguro dizer”.

