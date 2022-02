Subvariante da ômicron já se espalha por 57 países; OMS informa que mundo teve aumento no número de mortes por Covid

A BA.2, a subvariante da ômicron, já foi encontrada em, no mínimo, 57 países. As informações são de acordo com o balanço divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), nesta quarta-feira (2). Além disso, segundo o comunicado publicado, essaa presença da subvariante já teria subido em 50% em diversos países.

A BA.2 foi encontrada na Dinamarca, pela primeira vez. “A OMS pede mais investigações sobre as características da BA.2, com o objetivo de se conhecer melhor sua transmissibilidade, seu escape imunológico, suas propriedades e virulência”, disse. Estudos preliminares realizados por pesquisas do país mostraram que a subvariante é 34% mais transmissível que a versão original da Ômicron.

De acordo com a OMS, a variante ômicron já representa quase 94% dos novos casos registrados no mundo todo. Além disso, as primeira variantes do coronavírus, Alpha e Beta, que surgiram há somente diois anos, estão em menos de 0,1% dos casos atuais. O relatório também aponta que, entre os dias 24 e 30 de janeiros, o mundo registrou 22 milhões de casos.

Além disso, no período, houve o aumento de 9% no número de mortes, com 59 mil óbitos de pacientes contaminados pela Covid-19. Enquanto isso, no Brasil, mais de 1,2 milhão de pessoas contraíram o coronavírus, entre 24 e 30 de janeiro. Esse número representa um aumento de 56%. No período, 3.300 pessoas morreram, um aumento de 88%.

