Sucesso na reunião do Sindsef com secretário do ME, Leonardo Sultani, Eduardo Felizola, senador Marcos Rogério e autoridades O evento foi considerado um sucesso pelos participantes presentes e ainda pelos mais de 1.700 internautas que acompanharam a reunião transmitida ao vivo pela internet, no Facebook e Rádio Web Sindsef

Dirigentes e filiados do Sindsef, lideranças de outras entidades sindicais e servidores públicos em geral, participam na quinta-feira (17/03) de reunião com o secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal, Leonardo Sultani, secretário Adjunto, Eduardo Felizola, senador Marcos Rogério e deputados federais Mauro Nazif e Coronel Chrisóstomo e outras autoridades, no auditório do Sindsef, em Porto Velho.

Na reunião, foram abordados os seguintes temas:

O Medida Provisória que está tramitando no Ministério da Economia que resolve o enquadramento dos professores no EBTT (Ensino Básico, Técnico e Tecnológico), servidores do artigo 29 e professores leigos.

Avaliação de desempenho;

Incorporação

e outros;

Em breve, o Sindsef estará divulgando um balanço com as informações de cada tema, mas a integra da reunião pode ser acessado no link abaixo:

