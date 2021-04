Sul-Americana: Corinthians empata sem gols com River do Paraguai

O Corinthians iniciou a disputa da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (22) no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, com um empate sem gols com o River Plate do Paraguai pelo Grupo E da competição.

Fim de jogo no Paraguai. Na estreia da @SudamericanaBR, o Corinthians fica no empate com o River Plate-PAR por 0 a 0. Próximo confronto do Timão é no domingo (25), contra o Santos, pelo @Paulistao. pic.twitter.com/Y8PqR1zamO — Corinthians (@Corinthians) April 23, 2021

Com este resultado, o Timão e a equipe paraguaia dividem a vice-liderança da chave, com apenas um ponto conquistado. A liderança é do Peñarol (Uruguai), que também nesta quinta superou o Sport Huancayo (Peru) por 5 a 1.

E o Corinthians volta a entrar em campo pela competição justamente contra o Peñarol, na próxima quinta-feira (29) em São Paulo.

Fonte: Agência Brasil