Supremo anuncia retorno de trabalhos presenciais para servidores

Após a imunização ter tido avanço significativo, as instituições federais iniciaram o processo para as atividades presenciais possam ser retomadas normalmente. O trabalho presencial até então permanecia suspenso desde o ano passado devido à pandemia. O primeiro órgão a confirmar a retomada foi o Supremo Tribunal Federal (STF) que retorna a partir de setembro com suas sessões.

O anúncio foi realizado nessa segunda (2) na sessão de abertura do semestre, pelo ministro Luiz Fux. Ele apontou o calendário de vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal, sede do Supremo, que inicia a imunização de pessoas com mais de 30 anos nesta terça. Com isso, Fux avaliou que todos os ministros e funcionários habilitados a acompanhar as sessões já estarão vacinados até o fim de agosto.

O presidente também solicitou aos ministros que oriente aos seus funcionários lotados em seus gabinetes e que ainda não tenham recebido pelo menos uma dose da vacina, a não retornarem no Plenário.

As atividades presenciais no Supremo estavam suspensas desde abril de 2020, devido às medidas para reduzir os riscos de contaminação pelo coronavírus. Durante esse período, as sessões do Plenário e das Turmas do STF ocorreram por videoconferência.

Congresso

A pauta sobre a retomada dos trabalhos no Congresso é aguardada por funcionários e deputados, porém, até o presente momento não foi emitido nenhum comunicado oficial a respeito do retorno.

STF com informações do blogdosiape