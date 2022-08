Supremo Tribunal deixa a candidatura de Cassol na UTI

O Supremo Tribunal Federal (STF), formou maioria e colocou na UTI as pretensões do ex-senador Ivo Cassol em concorrer as eleições no cargo de governo do estado de Rondônia.

Na semana passada, Ivo Cassol obteve uma liminar do ministro Nunes Marques, mas, hoje, os ministros cassaram a decisão e na próxima sexta-feira devem julgar o pedido de revisão criminal impetrado pela assessoria jurídica do ex-senador.

O STF, por maioria, conheceu da questão de ordem nos termos do voto da relatora, vencidos André Mendonça, Nunes Marques e parcialmente Lewandovisk.

A relatora da ação é a ministra Carmem Lúcia.

Painel Político

Link da matéria original:

https://blogdopainel.com/stf-deixa-candidatura-de-cassol-na-uti/