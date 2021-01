Suspeito de aliciamento a menores, é preso após tentar contra a vida de policiais com foice

Depois de receber voz de prisão, o acusado ameaçou os policiais de morte, sendo apresentado na Delegacia de Polícia Civil, acusado de Aliciamento de menores, resistência, desobediência e tentativa de homicídio aos policiais.

Polícia Militar através do 11°BPM prendeu um suspeito de aliciamento de menores após tentar contra a vida dos policiais em São Miguel do Guaporé/RO.

Segundo informações, uma família residente na Rua Padre José de Anchieta no Bairro Novo Oriente, onde convive duas crianças de 9 e 10 anos e por aproximadamente 60 dias, estas crianças estariam sofrendo aliciamento por parte do suspeito identificado pelas iniciais [O. F.] de 53 anos.

Ainda segundo informações, o suspeito que é vizinho das vítimas, estaria nesse período chamando as crianças para sua residência, no entanto está sendo acusado pelas crianças de estar mostrando suas partes intimas. E com o fato novamente ocorrido, onde as crianças saíram assustadas de dentro da casa do suspeito, os familiares chamaram a Polícia Militar.

No local, e após ouvir as denúncias, os policiais foram a residência do acusado que não os atendia. E alguns minutos que os policiais estavam na porta, o acusado perguntou: “É a polícia”? Espera aí que eu tenho um negocio pra vocês e saiu de posse de uma foice em mãos tentando contra vida dos policiais, que utilizaram de três disparos de munição não letal com a calibre 12 e mesmo assim, o agressor insistia em tentar contra os policias, sendo preciso mais dois disparos de munição de arma letal no rumo do acusado para cessar a injusta agressão.

Os policiais conseguiram derrubar o acusado ao solo e conseguiram tomar uma faca que estava na cintura do suspeito, este por sua vez, ainda tentou pegar a arma do policial, mas foi contido e algemado. O agressor saiu lesionado, como também um dos policiais foi ferido.

Depois de receber voz de prisão, o acusado ameaçou os policiais de morte, sendo apresentado na Delegacia de Polícia Civil, acusado de Aliciamento de menores, resistência, desobediência e tentativa de homicídio aos policiais.

Fonte: Rota Comando