Tá na conta: prefeitura de Novo Horizonte recebe R$ 200 mil para a aquisição de tubos corrugados

Já está na conta da prefeitura de Novo Horizonte do Oeste, na região da Zona da Mata, o recurso da ordem de R$ 200 mil, em convênio com o Governo, após a indicação do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos). O investimento vai garantir a compra de tubos corrugados, para serem utilizados em obras de drenagem urbana e também na zona rural do município.

A indicação do investimento atende ao pedido do vereador Jacó de Andrade (PSL), com o apoio dos vereadores Cido Motos (PSB), Vilson Peixer, o Lobão (MDB) e Eliane Professora (MDB). O prefeito Cleiton Cheregatto (MDB) assumiu também parte do investimento do município no serviço da drenagem urbana.

“É um pedido do vereador Jacó de Andrade e das demais lideranças do município. Esse recurso vai promover uma ação importante de drenagem na área urbana e também a troca de pontes de madeira na zona rural. Através do nosso mandato, destinamos emendas e intermediamos ações para levar benefícios à população”, disse Redano.

Os tubos corrugados serão utilizados na drenagem na rua Perobal, para o escoamento de águas pluviais, que no período das chuvas causam transtornos aos moradores. Também serão utilizados nas bocas de carreadores dos produtores rurais da linha 156 Sul e Norte.

Via Eranildo Costa Luna-ALE/RO