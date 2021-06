Taxa de ocupação de UTI em Rondônia chega a 78,5%

A taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede estadual de Rondônia, ocupadas por pacientes com Covid-19, chegou a 78,5% na manhã desta segunda-feira (7), segundo informou a Secretaria Estadual de Saúde (Sesau). No total, 297 pacientes estão internados nos hospitais da rede pública estadual de saúde. De acordo com a Sesau, o estado disponibilizou 10 leitos de UTI para pacientes graves do Estado do Mato Grosso do Sul, sendo que nove já foram ocupados. Os pacientes enviados para Rondônia estão internados no Hospital de Campanha e na Assistência Médica Intensiva (AMI).

rondoniagora