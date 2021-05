TCE abre vagas com salário de mais de R$ 12 mil a partir desta terça-feira 18

O futuro contratado atuará na Secretaria-Geral de Administração (SGA/TCE-RO); chamamento define todas as regras do processo seletivo

A comissão instituída pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO) para a realização de processos seletivos para cargos em comissão divulgou o Chamamento nº 3/2021 (acesse aqui), destinado ao preenchimento do cargo em comissão de Assessor Técnico, código TC/CDS-5, para atuar Secretaria-Geral de Administração (SGA).

Publicado na edição nº 2352 do Diário Oficial eletrônico do TCE, que circula nesta segunda-feira (17/5), o chamamento define todas as regras da seleção. Nesse sentido, o item 3, que trata dos requisitos para ocupar o cargo, exige que o interessado seja bacharel em direito.

As inscrições estarão abertas a partir desta terça-feira (18 de maio), prolongando-se até 24 de maio. Para tanto, os interessados deverão preencher o formulário eletrônico específico disponível neste link.

Etapas

O processo seletivo consistirá de três etapas, com convocação apenas por meio eletrônico: análises de currículo e de material autoral (vídeo e proposta escrita); prova teórica e/ou prática; e entrevista técnica e/ou comportamental. As etapas serão realizadas nas datas previstas no anexo I do cronograma do edital do processo seletivo.

A remuneração do cargo de Assessor Técnico é de R$ 12.027,77, já incluídos os auxílios.

Com a realização do processo seletivo, o Tribunal de Contas busca, entre outros objetivos, democratizar o acesso de candidatos a cargos em comissão, garantindo os princípios de meritocracia e impessoalidade no procedimento de nomeação e valorizando os servidores.

Via TCE-RO