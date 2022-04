TCU adia por 20 dias análise da privatização da Eletrobras; atraso pode inviabilizar a operação Em seu pedido de vistas, o ministro Vital do Rego queria inicialmente 60 dias para analisar o processo, após negociação, ficou acordado 20 dias. Governo esperava no máximo sete dias para fazer a oferta de capitalização da estatal até o dia 13 de maio

Em seu pedido de vistas, o ministro Vital do Rego queria inicialmente 60 dias para analisar o processo, após negociação, ficou acordado 20 dias. Governo esperava no máximo sete dias para fazer a oferta de capitalização da estatal até o dia 13 de maio

A sessão do Tribunal de Contas da União que discutiu o processo de privatização da Eletrobras ocorrido nesta quarta-feira (20) terminou com um pedido de vistas que, segundo especialistas, pode frustrar os planos do governo realizar a operação em tempo hábil.

Segundo a proposta do governo, será realizado o processo de capitalização, no qual a União oferta novas ações da Eletrobras na bolsa de valores e deixa de ser a acionista controladora da empresa.

Quando o processo for concluído, a estatal se tornará uma empresa privada, sem controlador definido. O TCU, no entanto, precisa aprovar a mudança.

Em seu voto, o ministro Aroldo Cedraz, relator do processo da Eletrobras no TCU, sugeriu determinar que o BNDES, responsável por liderar os estudos técnicos da privatização, faça ajustes nos referenciais de preço de longo prazo utilizados para estimar as receitas de geração da Eletrobras.

Cláusula de “Poison Pill”

O relator Aroldo Cedraz também propôs a alteração da cláusula de “poison pill”. A medida impõe prêmio aos acionistas em caso de de oferta hostil pela compra da empresa, tornando o preço da compra salgado e desestimulando uma eventual reestatização por parte do governo, por exemplo.

Cedraz tinha acatado a proposta do ministro Jorge Oliveira retirar a cláusula para garantir condições especiais à União, mas voltou atrás. Assim, continua valendo a medida da pílula proposta pelo BNDES.

Em manifestações públicas, o candidato Lula da Silva afirmou que caso eleito e a privatização da Eletrobras se concretize, ele iria recomprá-la.

Prazo do pedido de vista

Como já era esperado, o ministro Vital do Rêgo pediu vista do processo, o que desencadeou uma longa discussão entre os ministros sobre o prazo para que a operação deveria voltar à pauta.

Inicialmente, Vital disse que precisaria de 60 dias para analisar melhor o caso. No entanto, após outros ministros proporem encurtar o período de devolutiva para sete dias, acabou aceitando o prazo regimental de 20 dias.

Com isso, o processo retornaria ao plenário até 11 de maio, o que inviabiliza o cronograma ideal do governo para a realização da oferta de capitalização da Eletrobras, segundo fontes próximas à operação.

