Técnico cubano volta ao Brasil para treinar Darlan Romani

O técnico Justo Navarro está de volta ao Brasil para treinar Darlan Romani, do arremesso de peso. Justo Navarro volta de Cuba depois de mais de um ano por conta das restrições da covid-19. Justo chega neste domingo, dia 2 de janeiro, e já com foco nas próximas competições de Darlan Romani: o Mundial de atletismo em Oregon, nos Estados Unidos, entre os dias 15 e 24 de julho, e o indoor marcado para acontecer entre os dias 18 e 20 de março em Belgrado, na Sérvia.

Darlan foi o ganhador do Prêmio Atleta de Valor 2021 da instituição Sou do Esporte na categoria olímpica. Darlan Romani é o atual recordista sul-americano da prova de arremesso de peso com a marca de 22 metros e 61 centímetros, conquistada em Eugene, nos Estados Unidos, em 30 de junho de 2019, e também pan-americano da prova, com a marca de 22 metros e 07 centímetros, conquistada em Lima, no Peru.

São Silvestre

O atletismo brasileiro contará com dois de seus grandes campeões na edição de número 96 da Corrida Internacional de São Silvestre. A organização confirmou as presenças de dois campeões da principal corrida de rua da América Latina: Emerson Iser Bem, campeão em 1997, e Marílson dos Santos, tricampeão e último atleta nacional a subir no ponto mais alto do pódio, em 2010.

Os dois campeões vão prestigiar a prova neste momento de retomada e largarão junto ao público no dia 31. Emerson Iser Bem, com resultados expressivos na carreira, teve na corrida de São Silvestre sua mais importante conquista ao vencer a tradicional disputa e também derrotar o queniano Paul Tergat, maior vencedor da história da Prova brasileira com cinco títulos. O brasiliense Marílson dos Santos tem o tricampeonato da São Silvestre, com vitórias em 2003, 2005 e 2010 e ainda soma dois títulos na Maratona de Nova York e cinco medalhas pan-americanas em quatro edições.