Técnico do Real Ariquemes afirma que decisão estadual não está definida

O Real Ariquemes vencia até os momentos finais a primeira partida da semifinal, quando o Porto Velho chegou ao empate, nesta quarta-feira (7) no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.

O gol de Alex, no início do segundo tempo e o gol de empate do atacante cubano, Keko que tinha acabado de entrar no Porto Velho. Com o empate, o Real Ariquemes deixou escapar a vantagem de jogar pelo empate na partida de volta, na próxima quarta-feira, 14 no estádio Aluizio Ferreira, em Porto Velho. Para o treinador do Real Ariquemes, Odilon Júnior, nada está decidido.

– Tá em aberto, foi um a um aqui, vamos para Porto Velho tentar decidir e ser campeão lá, infelizmente vocês que estavam assistindo o jogo viram que a arbitragem aqui não foi bem. Não posso falar o que que foi, infelizmente não foi bem, não sei expressar, mais a arbitragem deixou a desejar hoje.

Via Globoesporte/RO