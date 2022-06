Técnico Tiago Batizoco revela clima de decisão no Porto Velho em duelo contra o São Raimundo-RR Em reunião nesta quinta-feira (9), no gabinete do Governador Marcos Rocha, o Presidente Jedson Lobo obteve a liberação do estádio Aluízio Ferreira para as partidas da Série D do Campeonato Brasileiro

O Porto Velho embarca no final de semana em uma série decisiva quanto ao Campeonato Brasileiro Série D. A equipe tem pela frente duas partidas em casa, contra o São Raimundo-RR e Trem-AP no estádio Aluízio Ferreira. No primeiro turno, a locomotiva empatou ambos os duelos.

Para o técnico Tiago Batizoco, o momento é fundamental para as pretensões do time na competição.

– Vamos ter mais um duelo com eles e temos que fazer grande jogo. As duas próximas rodadas serão as mais importantes. No jogo em Boa Vista, a arbitragem, principalmente, os assistentes locais fizeram o resultado com erros bizarros – disse ao ge.globo/ro.

Para a partida, é necessária a análise do que não deu certo. A equipe vem de três derrotas e dois empates na competição. Segundo Batizoco, ao perquirir sobre os duelos diante do Rio Branco-AC, ele observou que o time tem que aproveitar as chances criadas para não dar brecha ao adversário.

– Fizemos dois bons jogos. O segundo, fomos muito competitivos. Conseguimos impor um padrão tático mais consistente. Infelizmente a bola não entrou, perdemos oportunidades – revisa.

O Porto Velho, mais uma vez, planeja ações para adesão do torcedor. Desta vez, para entrar no estádio Aluízio Ferreira, o adepto trocará um quilo de alimento não perecível pelo ingresso do duelo. A ação ocorrerá a partir das 14h até o horário do duelo neste sábado, no próprio estádio.

– O torcedor é muito importante. O futebol é um esporte que tem que ser valorizado – finaliza.

O Porto Velho-RO recebe o São Raimundo-RR no estádio Aluizão, neste sábado (11), a partir das 15h30, na capital rondoniense. Jogo no horário local.

Via Globoesporte.com