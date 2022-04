Técnicos educacionais de Porto Velho fazem deliberação em favor de greve por tempo indeterminado

Os técnicos e técnicas educacionais fizeram deliberação nesta sexta-feira (22/04), em favor de greve por tempo indeterminado em defesa de valorização salarial. O movimento foi encampado após a negociação com a prefeitura de Porto Velho não avançar. Esses profissionais reivindicam que o mesmo percentual de 33,24% aplicado ao Piso do Magistério também seja estendido a eles.

Desde o início do ano, quando foi protocolada a pauta de valorização da categoria, o Sintero – Regional Norte tem buscado através de negociação com a Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho (SEMED), que essa reivindicação seja atendida. Em contrapartida, apenas o percentual de 10,06% foi ofertado, assim como reajuste de 51% no valor do auxílio alimentação para todos os servidores da Rede Municipal. De acordo com a categoria, a proposta não é vantajosa, visto que o vencimento inicial dos técnicos e técnicas educacionais não sofre reajuste há anos.

Após esgotar todas as possibilidades administrativamente, os técnicos e técnicas educacionais deliberaram por unanimidade adesão à greve até que uma proposta vantajosa seja apresentada. O prazo para início do movimento grevista é de 72 horas de dias úteis, a partir da comunicação oficial ao Executivo Municipal. Portanto, terá início a partir da próxima quinta-feira (28/04), já que a comunicação será feita na segunda-feira (25/04).

“A deliberação da categoria é clara e soberana. Tentamos garantir avanços através do diálogo. Mas, como não foi possível, em assembleia, a categoria decidiu pelo movimento paredista como o próximo passo da luta por dignidade, respeito e valorização”, disse Lionilda Simão, presidenta do Sintero.

Assessoria