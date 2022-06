Telegram Premium é lançado por R$ 24,90; confira novos recursos

O Telegram lançou, nesse domingo (19/6), a versão paga com novos recursos e funcionalidades. Com assinatura de R$ 24,90 ao mês, o aplicativo premium possibilita aos usuários ferramentas exclusivas e suporte diferenciado, sustenta a empresa.

O plano do Telegram Premium tinha sido anunciado no começo do mês pelo cofundador do aplicativo Pavel Durov.

A nova versão do Telegram irá apresentar ao menos 15 novas funcionalidades exclusivas aos assinantes do plano premium, promete a companhia.

“A única maneira de permitir que nossos fãs mais exigentes obtenham mais, mantendo nossos recursos existentes gratuitos, é tornar esses limites maiores uma opção paga”, afirmou Pavel Durov em seu canal no Telegram.

Confira novidades do Telegram Premium:

Envio de arquivos de até 4 GB;

Downloads mais rápidos;

Salvamento automático na galeria no Android;

Transcrição de áudios;

Adesivos exclusivos;

Usuários poderão participar de mais de mil grupos;

Fixação de até 10 conversas no topo da tela;

Fotos de perfil poderão ser substituídas por GIFs;

Gerenciamento de bate-papo;

Sem anúncios.

O aplicativo poderá ser comprado por meio das lojas de apps App Store (iOS) e Google Play (Android).

