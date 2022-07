Tempestade Bonnie deixa 3 mortos na Nicarágua e em El Salvador As brigadas de resgate do exército encontraram os corpos das vítimas no domingo, ambos no município de Siuna, no Caribe norte

As brigadas de resgate do exército encontraram os corpos das vítimas no domingo, ambos no município de Siuna, no Caribe norte

San Salvador, El Salvador- A tempestade tropical Bonnie, que avança Pacífico, entre América Central e México, deixou pelo menos três mortos na Nicarágua e El Salvador, centenas de desabrigados pela cheia de rios, casas inundadas e provocou a queda de árvores, de acordo com o balanço preliminar divulgado no domingo pelos países afetados.

Em El Salvador, Maura Carolina Beltrán, de 24 anos, morreu ao ser arrastada por uma corrente de um esgoto em uma comunidade de San Martín, cerca de 15 quilômetros ao leste de San Salvador, disse à AFP o porta-voz dos Comandos de Salvamento, Herbert Vanegas.

Na Nicarágua, Alberto Flores, de 40 anos, faleceu no sábado ao tentar atravessar um rio e Juan Alemán, 38, morreu quando, no mesmo dia, ajudava a resgatar passageiros do ônibus em que viajava, depois que o motorista tentou passar pela corrente em outro rio, informou o exército.

As brigadas de resgate do exército encontraram os corpos das vítimas no domingo, ambos no município de Siuna, no Caribe norte.

O Serviço de Proteção Civil de El Salvador informou que organizou no domingo uma “operação de busca” no rio Lempa por um homem que desapareceu na comunidade Los Otero, no município de Nombre de Jesús, Chalatenango, no norte de o país.

As buscas foram suspensas devido ao mau tempo e serão retomadas nesta segunda-feira.

Com as tempestades que prosseguiram no domingo e a ameaça da chegada de uma onda tropical, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenou o fechamento de escolas e universidades.

“As aulas estão suspensas em todo o território nacional para segunda-feira. As instruções para terça-feira dependerão da evolução dos fenômenos climáticos que enfrentamos”, anunciou Bukele no Twitter.

A tempestade tropical Bonnie se desloca no sentido oeste-noroeste e as rajadas de ventos e chuvas afetaram as costas da Guatemala e o sul do México, segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

“Os ventos máximos sustentados aumentaram para quase 110 km/h. A previsão é de fortalecimento adicional e Bonnie pode virar um furacão”, afirmou o NHC.

Via Agência France-Presse