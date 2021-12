Tempestade de neve força pessoas a passarem a noite em loja na Dinamarca

No norte da Dinamarca, uma loja do IKEA serviu de abrigo a dezenas de pessoas que ficaram presas no espaço durante uma noite por causa de uma tempestade de neve.

Os meios de informação locais revelam que seis clientes e mais de 20 funcionários da loja do IKEA de Aalborg ficaram presos no estabelecimento à hora do encerramento esta quarta-feira. Caíram até 30 centímetros de neve naquela cidade dinamarquesa.

“Dormimos nos móveis expostos e no ‘showroom’ do primeiro andar, onde temos camas, colchões e sofás-cama”, contou o gerente da loja, Peter Elmose, ao jornal Ekstra Bladet. O responsável daquela loja acrescentou que as pessoas “escolheram as camas que sempre quiseram experimentar”.

Elmose afirmou ainda que passaram a noite vendo televisão e comendo, referindo que foi uma “boa noite” e “muito divertida”.

A rádio pública dinamarquesa DR adianta que os funcionários de uma loja de brinquedos situada ao lado do IKEA também passaram a noite no espaço de mobiliário sueco.

Notícias ao Minuto