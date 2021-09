Tênis: Clima severo prejudica cronograma do Aberto dos EUA

O clima severo provocou o adiamento de dúzias de partidas do Aberto dos Estados Unidos na quarta-feira (1), e a disputa entre Diego Schwartzman e Kevin Anderson foi suspensa depois de um set e transferida de quadra enquanto resquícios da tempestade tropical Ida atingiam a cidade de Nova York

Schwartzman e Anderson tiveram que sair do Estádio Louis Armstrong e retomar a partida no Estádio Arthur Ashe após o confronto entre Stefanos Tsitsipas e Adrian Mannarino.

A partida de segunda rodada entre a ex-campeã Angelique Kerber e Anhelina Kalinina, marcada originalmente para começar depois de Schwartzman versus Anderson, foi adiada para esta quinta-feira (2).

O Serviço Nacional do Clima emitiu um alerta de emergência de inundação relâmpago para a região, e partes da praça do Centro Nacional de Tênis Billie Jean King ficaram inundadas.

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, declarou um estado de emergência devido ao “evento climático histórico”, cujas chuvas quebraram recordes e causaram inundações e condições perigosas nas ruas.

Quase todas as linhas do metrô nova-iorquino foram suspensas, assim como o serviço ferroviário de Long Island (LIRR) entre Flushing, Queens e Manhattan.

Um porta-voz da Associação de Tênis dos EUA disse que as autoridades do torneio estão em “comunicação muito próxima” com a polícia e autoridades de transporte da cidade no que diz respeito às avenidas, trens e linhas de metrô ligando o local da competição a Midtown Manhattan.

Via Agência Brasil