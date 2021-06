Tênis: Djokovic joga em alto nível e avança à terceira rodada em Wimbledon

Atual bicampeão e dono de cinco troféus do Grand Slam londrino, sérvio não dá chances e arrasa sul-africano Kevin Anderson, com quem decidiu o torneio há quatro anos

Na reedição da final de 2018, deu novamente Novak Djokovic. Nesta quarta-feira (30), o sérvio número um do mundo teve uma atuação irretocável, principalmente com o saque, e bateu o sul-africano Kevin Anderson (#102) por 3 sets a 0, com triplo 6/3, em 1h40 de partida.

Cinco vezes campeão do penúltimo Grand Slam da temporada (2011, 2014, 2015, 2018 e 2019), Djokovic vai encarar na terceira rodada o ganhador do confronto entre o italiano Andreas Seppi (#90) e o norte-americano Denis Kudla (#114). O sérvio busca conquistar o troféu e igualar o número de títulos de Major de Roger Federer e Rafael Nadal, empatados com 20 cada.

Jogando contra um sacador, Djokovic precisava ser cirúrgico e aproveitar as oportunidades que aparecessem. E assim o fez. No primeiro set, o sérvio foi impecável. Cometendo apenas dois erros não forçados e conseguindo tirar o sul-africano da zona de conforto, o número um do mundo conquistou a quebra na única chance que teve e fechou em 6/3.

Embalado com a vitória no set anterior, o pentacampeão do torneio seguiu comandando as ações e tendo uma atuação para não botar defeito. Depois de um certo equilíbrio nos primeiros games, Djokovic foi para cima de Anderson, obteve duas quebras em sequência e, com somente um erro não forçado ao longo de toda a parcial, fechou novamente em 6/3.

Firme nos games de saque e sustentando as trocas diante de um adversário que não encontrava soluções para mudar o panorama da partida, Nole se manteve concentrado para pressionar no momento certo e conseguir a quebra de saque com uma passada sensacional. Servindo para a jogo, o sérvio não teve dificuldades e decretou o triunfo por 6/3.

Via Globoesporte.com