Tênis: Thiago Monteiro vence na estreia e avança em Roland Garros

A rivalidade entre Brasil e Argentina teve como palco a quadra 4 de Roland Garros na manhã desta segunda-feira. E deu Brasil. Em sua estreia no Grand Slam, Thiago Monteiro, número 80 do mundo, derrotou Francisco Cerundolo, número 117 do ranking da ATP, por 3 sets a zero, parciais de 6/3, 6/4 e 6/3. O brasileiro avançou à segunda rodada no saibro de Paris.

O argentino nem seria o adversário de Thiago originalmente, mas ganhou o posto com a desistência do canadense Milos Raonic, na manhã de domingo. Foi a primeira participação do lucky loser Cerundolo no Grand Slam de Paris, enquanto Thiago está em sua sexta. O brasileiro chegou à terceira rodada no ano passado, sua melhor campanha em Roland Garros.

Na segunda rodada, Thiago vai encarar o americano Stevie Johnson. O número 88 do mundo arrancou uma virada diante do compatriota Frances Tiafoe depois de estar perdendo por 2 sets a 0. Vai ser o primeiro confronto entre o brasileiro e Johnson.

O jogo

Com um aproveitamento de 69% dos primeiros serviços contra apenas 59% do adversário, Thiago dominou o primeiro set com alguma facilidade. O brasileiro cometeu poucos erros não forçados, apenas 9, enquanto o argentino chegou a 20. Ao longo do set, Thiago teve seis break points e aproveitou dois. Mas também teve seu serviço quebrado por Cerundolo, que conquistou um dos quatro break points a seu favor. No fim, valeu a experiência de Thiago, que fechou o set em 6 a 3.

O segundo set não foi muito diferente. O brasileiro abriu já com uma quebra e manteve a vantagem até fechar em 6 a 4, melhorando o aproveitamento no primeiro serviço para 79%. Thiago repetiu o roteiro na terceira parcial, conseguindo uma quebra cedo, logo no terceiro game. Cerundulo ameaçou quebrar o brasileiro no oitavo game, mas Thiago reagiu e arrancou mais uma quebra no game seguinte para fechar o jogo: 6 a 3.

