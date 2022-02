Ter conta no Banco Itaú, que é defendido pelo escritório da família de Barroso, é perigoso pois você pode sofrer calote ou ser preso

O deputado estadual do Rio de Janeiro, Andre Correa e seu chefe de gabinete, José Antônio Machado ficaram presos por um ano devido a um erro grotesco provocado pelo Banco Itaú. E a coisa é tão bizarra, que é difícil acreditar ter sido apenas uma falha acidental, e não um erro proposital, com intuito de tentar vender para a sociedade que o Itaú é uma ‘instituição séria’, regida por fortes princípios morais.

O banco transformou um depósito de R$ 5 mil (cinco mil reais) em uma fortuna de R$ 34 milhões.

O deputado e seu chefe de gabinete foram presos em 2018, na operação Furna da Onça, braço da Lava Jato e foi baseado no seguinte:

Uma operadora do banco Itaú foi fazer um depósito de pouco mais de 5 mil reais para o então chefe de gabinete do deputado estadual André Correa, no Rio de Janeiro. Sem querer, teclou o número do banco, da agência e da operação no campo destinado ao valor, transformando o depósito de pouco mais de 5 mil reais em um valor superior a 34 milhões de reais. Percebido o erro, logo o valor foi estornado. O problema é que este erro foi parar nos dados da Operação Furna da Onça, que investigou rachadinha dos deputados estaduais no Rio, e o valor exorbitante enviado ao Ministério Público pelo Itaú foi o motivo que levou à prisão do deputado André Corrêa e do seu chefe de gabinete José Antônio Machado, como agora reconhece o juiz Arthur Eduardo Magalhães Ferreira, da vara cível da Barra da Tijuca, no Rio. Eles ficaram presos por um ano. Por isso, o juiz determinou que o banco pague uma indenização de 300 mil reais ao deputado e 200 mil reais ao chefe de gabinete.

O Itaú chegou a alegar que a prisão foi considerada imprescindível pelo Ministério Público para as investigações, independentemente do conteúdo do extrato bancário. O juiz rebateu: “a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal é expressa, clara e objetiva ao imputar aos Autores a prática de “movimentação financeira sem lastro na ordem de trinta e quatro milhões de reais” , sendo impossível ao Réu (banco Itaú) pretender convencer que seu “mero equívoco” não tenha sido a causa determinante para a decretação de prisão dos Autores”. Ele ainda ressaltou que a Receita Federal, por exemplo, em nenhum momento encontrou inconsistências nas contas dos dois. Além disso, o juiz diz que o banco, ao enviar os extratos ao Ministério Público, em nenhum momento fez qualquer destaque de que aqueles depósitos decorriam de um erro de sua operadora de caixa.

O Itaú enviou a seguinte a seguinte nota sobre o episódio que quase destruiu uma carreira política e a vida de duas famílias: “O Itaú Unibanco lamenta o erro operacional ocorrido no depósito do cheque, que foi estornado imediatamente. No entanto, reafirma sua posição de que o equívoco foi devidamente esclarecido às autoridades e, conforme as próprias decisões judiciais da época, não foi motivo determinante da operação. O Itaú recorrerá da decisão.”

É isso mesmo que você leu na nota. O Banco Itaú, condenado por a pagar uma mixaria de R$ 500 mil, sendo R$ 300 para o deputado e R$ 200 mil para seu ex-chefe de Gabinete, que passaram um ano presos por conta de um alegado erro do banco, vai recorrer da decisão.

Isso ajuda a explicar o calote estratosférico que o banco vem aplicando em um acionista, que ganhou na justiça o direito de ter suas ações, adquiridas na década de 70, corrigidas para a cotação atual. O banco simplesmente se recusa a pagar, mesmo tendo sido condenado por litigância de má-fé no mesmo processo, que transitou em julgado no Tribunal de Justiça do Pará.

Ao invés de agravar a decisão, o que seria a tramitação normal, o advogado do banco, no caso Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, optou por representar a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos a Corregedoria do Tribunal e ao Conselho Nacional de Justiça, com alegações mentirosas, afirmando inclusive que a juíza havia feito o bloqueio e estava ‘levantando os valores da conta’, o que a Corregedoria do Tribunal descobriu tratar-se de falsas alegações, mantendo a juíza no processo. Porém, como também foi feita a mesma representação ao CNJ, o recém-empossado Luiz Fux prontamente atendeu o pedido do sobrinho de Barroso, e não apenas vem mantendo a juíza fora do caso, como ainda rasgou a Constituição e a jurisprudência do STF para atender o banco Itaú, e cassou a ordem de bloqueio que havia sido emitida pela juíza, e que nunca fora cumprida.

Ter negócios com o Itaú é perigoso.

Melhor abrir sua conta ou comprar ações em outro lugar. O banco, além de ser caloteiro, não tem dignidade sequer para assumir os próprios erros. E ainda conta com a blindagem de Luiz Fux e do escritório da família Barroso. O golpe tá aí, cai quem quer.