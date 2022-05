Terça-feira será fria em todo o estado, garante o Sipam

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que uma friagem de forte intensidade atua sobre Rondônia nesta terça-feira (17). A previsão para este dia é de céu encoberto a nublado, com pouco sol, mas sem chuva nas regiões da capital, do Baixo Madeira, do Vale do Guaporé, do Vale do Jamari, da Ponta do Abunã e do nordeste do estado. Nas demais áreas o sol já aparece, mas entre muitas nuvens.

O tempo varia de nublado a parcialmente nublado e também não há previsão de chuva. Esta friagem derruba as temperaturas e garante um dia frio em todas as regiões de Rondônia.

Sipam