Terceiro maior diamante do mundo é descoberto em Botsuana

Mokgweetsi Masisi, presidente de Botsuana, na África, e a empresa Debswana, que extrai pedras preciosas no país, divulgaram a descoberta do terceiro maior diamante do mundo, com 1.098 quilates.

A pedra preciosa mede 7,3 cm de comprimento, 5,2 cm de largura e 2,7 cm de espessura e ainda não ganhou um nome. Segundo o G1, o objeto foi encontrado no dia 01 de junho, na mina Jwaneng, e foi apresentado à imprensa na capital Gaborone na última quarta-feira (16).

O maior diamante do mundo é o “Cullinan”, de mais de 3.100 quilates, que foi encontrado na África do Sul em 1905. O segundo maior, de 1.109 quilates, foi achado em 2015, na mina de Karowe, nordeste de Botsuana.

“É o maior diamante já encontrado pela Debswana em sua história de mais de 50 anos de operação”, disse Lynette Armstrong, diretora-gerente da Debswana Diamond Company.

Lefoko Moagi, ministro de Minerais do país, afirmou que a descoberta da pedra não poderia ter acontecido em melhor hora, visto que a pandemia da Covid-19 atingiu as vendas de diamantes em 2020.

A produção da empresa caiu 29% no ano passado (para 16,6 milhões de quilates) e as vendas caíram 30% (para US $ 2,1 bilhões), impactando a produção e a demanda.

Para 2021, a Debswana planeja aumentar a sua produção em até 38% (para 23 milhões de quilates, nível pré-pandemia), à medida que o mercado global de diamantes for se recuperando com a redução das restrições de viagens e a reabertura de joalherias.

