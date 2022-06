Terremoto mata mais de 1.000 pessoas no Afeganistão; vídeo Um terremoto de magnitude 5,9 matou mais de 1.000 pessoas no leste do Afeganistão nesta quarta-feira (22), segundo autoridades locais. Ao menos outras 1.500 pessoas ficaram feridas.

O terremoto aconteceu no início da madrugada, por volta de 1h30, a 44 km da cidade de Khost, perto da fronteira com o Paquistão, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O tremor ocorreu a 10 km de profundidade, às 1h30, em uma área de difícil acesso perto da fronteira com o Paquistão, e foi sentido na capital Cabul e nos vizinhos Índia e Paquistão.

O USGS, que monitora tremores em todo o mundo em tempo real, registrou magnitude 5,9. Já o Departamento Meteorológico do vizinho Paquistão afirmou que o tremor atingiu magnitude 6,1. Em ambos os casos, a magnitude não é considerada muito alta, e o que explica o grande número de mortos é a região onde o tremor ocorreu, uma área extremamente montanhosa e com muitas aldeias em condições precárias.

Também por isso, houve um salto no número de mortos entre o primeiro balanço, quando se falava de 280 mortos, e no segundo, quando as autoridades já registravam 920 vítimas fatais. No terceiro, a contagem já passava de mil, e as autoridades dizem que ainda há muitos vilarejos onde as forças de resgate ainda não conseguiram chegar.

O governo do Afeganistão já fala em risco de desastre humanitário. O desastre ocorre em um momento em que o Afeganistão enfrenta uma grave crise econômica, desde que o Talibã assumiu o poder em agosto do ano passado quando as forças internacionais lideradas pelos EUA estavam se retirando após duas décadas de guerra.

A maioria das mortes confirmadas ocorreu na província afegã oriental de Paktika, onde 255 pessoas foram mortas e mais de 200 ficaram feridas, disse Salahuddin Ayubi, funcionário do Ministério do Interior.

Na província de Khost, 25 pessoas morreram e 90 foram levadas ao hospital.

As autoridades lançaram uma operação de resgate e helicópteros estão sendo usados ​​para alcançar os feridos e levar suprimentos médicos e alimentos.

A seguir, uma lista dos terremotos que causaram mais mortes nos últimos 30 anos no país:

1991: 1.500 mortos – Em 1º de fevereiro de 1991, um terremoto de magnitude 6,9 atingiu o Afeganistão e o noroeste do Paquistão, deixando pelo menos 1.500 mortos, segundo as autoridades afegãs. O movimento foi sentido no norte da Índia e no Tadjiquistão.

– Em 1º de fevereiro de 1991, um terremoto de magnitude 6,9 atingiu o Afeganistão e o noroeste do Paquistão, deixando pelo menos 1.500 mortos, segundo as autoridades afegãs. O movimento foi sentido no norte da Índia e no Tadjiquistão. 1998: 4.500 mortos – Em 4 de fevereiro de 1998, um terremoto deixou cerca de 4.500 mortos e milhares de desabrigados na província de Takhar (nordeste), na fronteira com o Tadjiquistão.

– Em 4 de fevereiro de 1998, um terremoto deixou cerca de 4.500 mortos e milhares de desabrigados na província de Takhar (nordeste), na fronteira com o Tadjiquistão. 1998: 5.000 mortos – Em 30 de maio, um terremoto de magnitude 6,6 sacudiu novamente o nordeste do país, deixando cerca de 5.000 mortos, 1.500 feridos e causando destruição em várias aldeias nas províncias de Takhar e Badakhshan.

– Em 30 de maio, um terremoto de magnitude 6,6 sacudiu novamente o nordeste do país, deixando cerca de 5.000 mortos, 1.500 feridos e causando destruição em várias aldeias nas províncias de Takhar e Badakhshan. 2002: Mais de mil mortos -Em 3 de março, um violento terremoto de magnitude 7,4 atingiu o norte do país, matando entre 70 e 150 pessoas na província de Samangan, segundo fontes. Em 25 de março, outro terremoto de magnitude 6,1 deixou mais de 800 mortos, 300 feridos e milhares de desabrigados na cordilheira Hindu Kush, no norte. A aldeia de Nahrin, com 20.000 habitantes, foi completamente destruída.

-Em 3 de março, um violento terremoto de magnitude 7,4 atingiu o norte do país, matando entre 70 e 150 pessoas na província de Samangan, segundo fontes. Em 25 de março, outro terremoto de magnitude 6,1 deixou mais de 800 mortos, 300 feridos e milhares de desabrigados na cordilheira Hindu Kush, no norte. A aldeia de Nahrin, com 20.000 habitantes, foi completamente destruída. 2012: 75 mortos – Em 11 de junho de 2012, três tremores de magnitude 5,2, 5,4 e 5,7 na escala Richter destruíram 114 casas na província de Baghlan, deixando 75 mortos.

– Em 11 de junho de 2012, três tremores de magnitude 5,2, 5,4 e 5,7 na escala Richter destruíram 114 casas na província de Baghlan, deixando 75 mortos. 2015: quase 400 mortos – Em 26 de outubro de 2015, um terremoto de magnitude 7,5 atingiu o maciço de Hindu Kush, no caminho entre o Afeganistão e o Paquistão, deixando um total de 380 mortos nos dois países.