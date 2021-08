Thiem anuncia desistência do US Open e do restante da temporada

Depois de ficar de fora de Wimbledon e das Olimpíadas de Tóquio, Dominic Thiem anunciou nesta quarta-feira (18) sua desistência do US Open e do restante da temporada. Atual campeão do torneio, o austríaco lesionou o punho em sua estreia no ATP 250 de Mallorca, ainda em junho, e desde então iniciou o processo de recuperação, que de acordo com seus médicos irá demandar mais tempo que o esperado.

O número 6 do mundo fez um post em suas redes sociais lamentando muito não poder defender o maior título da carreira, conquistado no ano passado em Nova York. De acordo com ele, apesar de seguir todas as recomendações dos médicos, as dores voltaram após um treinamento já com a raquete.

– Estou desapontado por não poder defender o título em Nova York. Venho seguindo todas as recomendações médicas, usando a proteção para o punho, e minha recuperação estava muito bem. Mas na última semana eu bati uma bola durante um treinamento e comecei a sentir dores de novo. Depois de alguns exames, eles disseram que meu punho precisa de mais tempo. Foi uma decisão difícil, mas é o que preciso fazer. Tenho uma carreira longa pela frente e é importante não sofrer riscos e acelerar as coisas. Quero agradecer a todos pelo suporte – disse o tenista.

Thiem voltará a usar a imobilização para o local e vai adiar novamente seu retorno às quadras, que só acontecerá em 2022. Com isso, ele irá perder os pontos do título do US Open. Como não atua desde junho, poderá ter direito ao sistema de ranking protegido na próxima temporada, caso necessário.

Recentemente, o austríaco havia retomado os treinamentos e chegou a postar vídeos jogando com a mão esquerda para não forçar o punho. No começo de 2021, o número 6 do mundo revelou estar sofrendo com falta de motivação e sentindo um “vazio”. Thiem se junta agora ao suíço Roger Federer como mais uma baixa de peso para o US Open e o resto da temporada.

