Time faz motim contra Jorge Jesus e treinador pode deixar o Benfica Situação do treinador no Benfica teria ficado insustentável após técnico afastar capitão e time se revoltar contra o ex-Flamengo

A saída de Jorge Jesus do Benfica está cada vez mais iminente. Segundo a imprensa portuguesa, o elenco da águia se rebelou após o treinador afastar um jogador do time e o novo capítulo da saga do técnico em Portugal pode ser determinante para o fim do vínculo do ex-Flamengo com o clube português.

O jornal A Bola afirma que o treinador está por um fio no Benfica. A situação de Jesus teria ficado insustentável após o treinador afastar o meia Pizzi, justamente o capitão da equipe portuguesa. O jornal Record também deu mais detalhes sobre o caso.

O elenco do Benfica teria ficado ao lado de seu líder e se recusado a treinar. O “incidente” só teria sido resolvido após intervenção de Rui Costa, presidente do clube.

Ainda segundo o jornal, técnico e presidente teriam uma reunião marcada para esta terça-feira (28/12) para determinar a saída do treinador, abrindo as portas de uma possível chegada para clubes brasileiros, como o Atlético-MG, que ficou sem técnico após Cuca deixar o clube alegando problemas familiares.

Metrópoles