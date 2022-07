Tiroteio em desfile de independência nos EUA deixa ao menos seis mortos De acordo com o jornal 'The New York Times', ainda não há informação sobre a detenção do autor dos disparos; a polícia indicou que o atirador usou um rifle e estava em um telhado

Um tiroteio durante um desfile em comemoração ao Dia da Independência dos EUA, em Illinois, nesta segunda-feira (4/7), deixou, até o momento, seis mortos e ao menos 20 pessoas hospitalizadas — disse a polícia local. A tragédia ocorreu no centro de Highland Park, cidade ao norte de Chicago, onde, de acordo com autoridades, centenas de pessoas estavam reunidas.

A Polícia de Highland Park informou que o perímetro em torno do centro da cidade foi fechado e as pessoas presentes foram orientadas a se abrigarem — porque o atirador ainda não estava sob custódia.

De acordo com o jornal The New York Times, ainda não há informação sobre a detenção do autor dos disparos, mas a polícia afirmou que já se sabe que o atirador usou um rifle e atirou de um telhado. Veja um vídeo do momento em que alguns espectadores percebem que estão em perigo:

O desfile começou por volta das 10h e, segundo testemunhas ouvidas pelo Times, os disparos ocorreram pouco depois. Centenas de pessoas começaram a correr para tentar se proteger.

“No começo eu pensei que era um fogo de artifício, mas, de repente, houve uma debandada da multidão de ambos os lados da rua. Eu caminhei cautelosamente e, de repente, vi pessoas ensanguentadas”, relatou Miles Zaremski, 73 anos, morador da cidade que estava no desfile, ao The New York Times.

“As ruas estavam cheias de pessoas correndo, crianças chorando”, acrescentou Lisa Schulkin, outra presente no evento, à emissora WGN9. A mulher teve que se esconder debaixo de um carro para se proteger.

Menos de uma hora depois, imagens de noticiários locais mostraram o local com aspecto abandonado, com as cadeiras dobráveis utilizadas pelos espectadores derrubadas pelas ruas, os carros alegóricos parados e as bandeiras jogadas ao chão.

Via Correio Braziliense