Tiroteio entre ladrões e militares; um bandido morreu e policial ficou ferido, veja vídeo

Um roubo que ocorreu na manhã desta quarta-feira, 27, no município de Cacoal, acabou com um sargento do Corpo de Bombeiros e um bandido baleados e outro morto.

Segundo informações obtidas pela FOLHA, dois indivíduos invadiram uma residência, onde cometeram o roubo de alguns diamantes e, na fuga, acabaram colidindo com a traseira de um caminhão baú.

Como um sargento do Corpo de Bombeiros e um policial militar passavam pelo local, decidiram parar e prestar socorro às vítimas do que acreditavam ser apenas um acidente, mas foram recebidos a tiros pelos ladrões que se recusaram a se render.

Na troca de tiros entre os militares e os marginais, o sargento acabou ferido, assim como um dos assaltantes; o outro ladrão, que fazia uso de tornozeleira eletrônica e trajava uma camiseta com o nome da Polícia Civil acabou morto.

Vídeos gravados por populares mostram o momento da troca de tiros na qual o sargento dos bombeiros acabou ferido.

A reportagem do FOLHA DO SUL ON LINE está apurando as identidades dos assaltantes e o estado de saúde do Militar e trará mais informações a qualquer momento.

Veja o vídeo