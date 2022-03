TJ vota nomes e forma listas tríplices de juízes titular e suplente do TRE de Rondônia; cinco são mulheres A votação foi realizada na manhã desta segunda-feira (28), em sessão on-line presidente pelo presidente do TJ-RO, Marcos Alaor Diniz Grangeia. Os nomes foram votados um a um

Rafaela Geiciane Messias, Jaquelize Aparecida Gonçalves Rodrigues, Joilma Gleice Schiavi Gomes, Márcia de Oliveira Lima e Letícia Botelho são as cinco mulheres que, após votação dos membros do Pleno do Tribunal de Justiça de Rondônia, seguem na disputa para serem as representantes da advocacia, classe de juristas, na Corte Eleitoral rondoniense. Além delas, apenas um homem: Igor Habib Ramos Fernandes.

A votação foi realizada na manhã desta segunda-feira (28), em sessão on-line presidente pelo presidente do TJ-RO, Marcos Alaor Diniz Grangeia. Os nomes foram votados um a um.

Na lista para a vaga de juiz titular, os mais votados foram: Rafaela Geiciane Messias, Jaquelize Aparecida Gonçalves Rodrigues e Igor Habib Ramos Fernandes.

Já na lista de suplente: os escolhidos foram: Joilma Gleice Schiavi Gomes, Márcia de Oliveira Lima e Letícia Botelho.

Com a decisão, a vaga suplente será ocupada por uma mulher. “Essa é uma grande conquista. Ainda estamos no mês da mulher e a OAB tem traçado caminhos que mudam o curso da história. Um deles foi a votação pelo Conselho Seccional que elegeu a maioria mulher e agora o TJ segue a mesma linha e forma uma lista apenas com mulheres”, destaca Vera Paixão, presidente da OAB em exercício.

As listas tríplices serão enviadas ao presidente da República que fará a nomeação dos novos juízes titular e suplente do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TER-RO).

Além dos eleitos para integrarem a lista tríplice de titular, estavam na disputa: Joilma Gleice S. Gomes, Regiane Teixeira Struckel e Jessica Peixoto.

Da mesma forma, concorreram à vaga de suplente: Nelson Maciel Jr, Jaquelize Gonçalves e Anita de Cácia Saldanha.

